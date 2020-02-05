KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.02.2020 10:13
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
F. Bora Doğanay 01.08.2016 08.2016-Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 02.2014-08.2016 Bizim Menkul Değerler A.Ş. Yönetmen 12.2005-01.2013 London Forfaiting Company Ltd. İstanbul Müdür 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Serkan Anıl 11.02.2019 06.2016-04.2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi.2014-06.2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür.Ekim 2004-2014 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Fon ve Portföy Yöneticisi.Mart 2003-Ekim 2004 MESAM Müdür.Ocak 2002-Mart 2003 HSBC Menkul Değerler A.Ş Fon Yöneticisi.Aralık 1998-Ocak 2002 Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fon Yöneticisi.1996-Aralık 1998 Gedik Yatırım. Menkul Değerler A.Ş Yatırım Danışmanı ve Fon Yöneticisi.1994-1996.Önder Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü Yöneticisi.1993-1994 Öner Menkul Değerler A.Ş Analist. 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Hamit Kütük 25.04.2019 Nisan 2019 - Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür. Aralık 1996 - Nisan 2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi Müdür 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Erkan Sevinç 04.02.2020 Şubat 2020- Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü, 2012- Şubat 2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetmen, Masa Müdürü, Hazine İlişkileri Müdürü ve Fon Yönetim Müdürü. 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817116
BIST
12:14123.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 1.046,18
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.333
En Düşük
122.125
12:145,9852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0059
|Açılış
|: 5,9860
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9733
12:146,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,6001
12:14299,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,37
|Açılış
|: 299,39
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,83
|347.461.525
|% 12,27
|
|TSGYO
|2,15
|29.445.357
|% 11,40
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|RYSAS
|10,70
|8.341.904
|% 9,86
|
|OSMEN
|8,00
|41.953
|% 9,29
|
|DOKTA
|75,30
|6.939.259
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|EMKEL
|2,17
|15.743.230
|% -3,98
|
|THYAO
|14,72
|981.493.812
|% 2,29
|
|ISFIN
|4,59
|423.683.808
|% 3,61
|
|TEKTU
|1,83
|347.461.525
|% 12,27
|
|ODAS
|2,24
|323.435.791
|% 2,75
|
|ASELS
|24,80
|221.417.738
|% 0,90
|
|TEKTU
|1,83
|347.461.525
|% 12,27
|
|ODAS
|2,24
|323.435.791
|% 2,75
|
|IHLAS
|0,93
|130.044.359
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,24
|129.312.882
|% 3,33
|
|ISFIN
|4,59
|423.683.808
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7839
|7,8229
|% 0,19
|
|Frank
|6,1432
|6,1803
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-0,33
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,29
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.974
|2.023
|-5,96
|
|Yarım
|954
|979
|-2,89
|
|Çeyrek
|479
|489
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,18
|55,18
|1,22
|
Seans Raporu
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-
12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1370, 32 artarak (% 0.93 ) 148, 159
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12:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TEKTU, ODAS, IHLAS
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12:24XU100
Endeks 123, 222 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 5, 465.00 milyon TL de
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12:24GYHOL
Yüzde 7.24 oranında artışla 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 222 adet işlem
-
12:23TUCLK
Yüzde 4.04 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 169, 747 adet işlem