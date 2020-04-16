KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2020 15:23
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838669
BIST
16:2696.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 815,45
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
16:266,9379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9389
En Düşük
6,8896
16:267,5532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5601
En Düşük
7,5032
16:26383,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,02
|Açılış
|: 383,51
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|89.942.810
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.206.250
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.713.331
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.720.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|CLEBI
|77,55
|30.543.877
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|79.158.984
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|241.960.242
|% -9,93
|
|TSPOR
|4,90
|57.506.679
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,98
|1.120.311.873
|% -9,86
|
|ASELS
|26,84
|964.857.919
|% 1,51
|
|THYAO
|10,32
|873.816.970
|% -0,39
|
|GARAN
|8,32
|673.033.652
|% 1,34
|
|ECILC
|4,72
|661.882.918
|% 8,01
|
|IHLGM
|1,06
|217.032.779
|% 3,92
|
|IHLAS
|0,67
|99.797.824
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|283.850.527
|% -9,57
|
|ECILC
|4,72
|661.882.918
|% 8,01
|
|YKBNK
|1,95
|258.731.914
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6432
|8,6865
|% 0,15
|
|Frank
|7,1483
|7,1913
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8402
|1,8494
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|2,46
|
|Altın Gr.
|385
|385
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.539
|2.601
|24,30
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|11,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,40
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|28,55
|28,55
|0,86
|