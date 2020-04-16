KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2020 15:24
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838670
BIST
16:2296.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 883,92
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
16:226,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9389
En Düşük
6,8896
16:227,5541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5601
En Düşük
7,5032
16:22383,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,16
|Açılış
|: 383,17
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|47,30
|1.925.946
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|89.375.913
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.715.803
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.678.711
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.016.460
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|30.210.877
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|57.473.658
|% -9,93
|
|PENGD
|3,72
|240.376.772
|% -9,93
|
|PGSUS
|50,00
|1.116.116.882
|% -9,83
|
|ASELS
|26,90
|957.712.008
|% 1,74
|
|THYAO
|10,35
|860.933.118
|% -0,10
|
|ECILC
|4,72
|638.516.278
|% 8,01
|
|GARAN
|8,36
|626.906.979
|% 1,83
|
|IHLGM
|1,06
|216.649.044
|% 3,92
|
|IHLAS
|0,67
|99.541.744
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|283.150.866
|% -9,57
|
|ECILC
|4,72
|638.516.278
|% 8,01
|
|YKBNK
|1,97
|251.055.609
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6457
|8,6891
|% 0,18
|
|Frank
|7,1516
|7,1947
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8403
|1,8495
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|2,46
|
|Altın Gr.
|385
|385
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.539
|2.601
|24,30
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|11,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,40
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|28,55
|28,55
|0,86
|
Seans Raporu
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16:33HUBVC
Yüzde 5.10 oranında artışla 18.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 194, 443 adet işlem
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16:32EGCYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 0.33 lira fiyatla işlem gören hissede 378, 625 adet işlem
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16:31MARKA
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 381, 524 adet işlem
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16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 821, 18 artarak (% 0.72 ) 115, 160
-
16:30XU100
Endeks 96, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 10, 400.00 milyon TL de