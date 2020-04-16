KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2020 15:26
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838675
BIST
16:2896.647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 792,42
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
16:286,9363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9389
En Düşük
6,8896
16:287,5550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0119
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5601
En Düşük
7,5032
16:28383,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,00
|Açılış
|: 383,49
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|47,30
|2.453.284
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.746.133
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|90.007.042
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.713.361
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.256.387
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|30.630.655
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|242.270.817
|% -9,93
|
|TSPOR
|4,90
|57.729.791
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,98
|1.129.077.056
|% -9,86
|
|ASELS
|26,80
|970.334.469
|% 1,36
|
|THYAO
|10,29
|881.847.026
|% -0,68
|
|GARAN
|8,31
|685.058.272
|% 1,22
|
|ECILC
|4,69
|673.193.410
|% 7,32
|
|IHLGM
|1,06
|217.484.302
|% 3,92
|
|IHLAS
|0,67
|100.104.455
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|284.326.623
|% -9,57
|
|ECILC
|4,69
|673.193.410
|% 7,32
|
|YKBNK
|1,96
|263.412.938
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6460
|8,6893
|% 0,18
|
|Frank
|7,1479
|7,1909
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8406
|1,8498
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|8,96
|
|Altın Gr.
|384
|384
|2,98
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.527
|23,20
|
|Tam
|2.539
|2.601
|23,80
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|11,60
|
|Çeyrek
|619
|633
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,47
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|28,65
|28,65
|0,96
|
Seans Raporu
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16:44ECZYT
Yüzde 6.50 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 154, 935 adet işlem
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16:41PRKAB
Yüzde 5.60 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 456, 595 adet işlem
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16:40XU100
Endeks 96, 733 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 10, 725.00 milyon TL de