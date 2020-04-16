KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2020 15:27
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838679
BIST
17:5096.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 518,31
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
17:506,9350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9432
En Düşük
6,8896
17:507,5229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0202
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
17:50384,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,48
|Açılış
|: 385,02
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.842.783
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.282.453
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.538.472
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.818.887
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|CLEBI
|77,55
|33.370.084
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|79.786.017
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.154.946.211
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|244.687.675
|% -9,93
|
|ASELS
|26,70
|1.192.632.486
|% 0,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.154.946.211
|% -9,97
|
|THYAO
|10,17
|1.041.863.121
|% -1,83
|
|ECILC
|4,80
|927.966.528
|% 9,84
|
|GARAN
|8,28
|896.117.188
|% 0,85
|
|IHLGM
|1,06
|240.196.826
|% 3,92
|
|ECILC
|4,80
|927.966.528
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.218.679
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|300.612.806
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|288.761.548
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6044
|8,6476
|% -0,30
|
|Frank
|7,1274
|7,1704
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8363
|1,8455
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|9,39
|
|Altın Gr.
|385
|385
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.531
|27,30
|
|Tam
|2.539
|2.605
|28,00
|
|Yarım
|1.235
|1.268
|13,60
|
|Çeyrek
|619
|634
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,44
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|27,65
|27,65
|-0,04
|
Seans Raporu
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17:59PNSUT
Yüzde 5.95 oranında artışla 15.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 709, 687 adet işlem
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17:58OYAYO
Yüzde 9.81 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 131, 203 adet işlem
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17:57EUYO
Yüzde 9.76 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 387, 006 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 96, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 12, 668.00 milyon TL de
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17:55IHLGM
Yüzde 4.90 oranında artışla 1.07 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 372, 905 adet işlem