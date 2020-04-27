KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.04.2020 11:28
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)
Fonun Risk Değeri 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840254
BIST
11:57100.876
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 2.116,93
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.957
En Düşük
100.086
11:576,9809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:577,5694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0355
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:57386,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,22
|Açılış
|: 386,90
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.284.571
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.935.350
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.681.498
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.362.989
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|EUYO
|1,39
|8.155.433
|% -4,14
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|GARAN
|8,33
|461.059.835
|% 2,59
|
|THYAO
|10,70
|453.778.558
|% 4,19
|
|ECILC
|4,99
|304.655.745
|% 3,53
|
|ASELS
|27,30
|296.256.348
|% 2,32
|
|SOKM
|12,30
|228.087.390
|% 5,22
|
|GUSGR
|3,35
|225.187.706
|% 8,06
|
|ODAS
|1,66
|106.058.325
|% 3,11
|
|YKBNK
|2,09
|128.053.814
|% 3,98
|
|ECILC
|4,99
|304.655.745
|% 3,53
|
|GARAN
|8,33
|461.059.835
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6458
|8,6891
|% 0,85
|
|Frank
|7,1509
|7,1940
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8513
|1,8606
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-6,08
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.534
|-3,50
|
|Tam
|2.541
|2.600
|-3,70
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-1,80
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,81
|23,81
|-1,00
|
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