KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.04.2020 11:28
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)
Fonun Risk Değeri 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840255
BIST
11:29100.601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.842,45
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.744
En Düşük
100.086
11:296,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0335
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:297,5726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0387
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:29386,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 386,85
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|16,83
|7.627.608
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.753.197
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.182.991
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.358.769
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|EUYO
|1,39
|7.258.190
|% -4,14
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|SOKM
|12,30
|209.851.254
|% 5,22
|
|MPARK
|14,82
|124.174.704
|% 9,94
|
|ODAS
|1,68
|90.302.795
|% 4,35
|
|KOZAL
|73,35
|84.578.401
|% 2,44
|
|VAKBN
|4,53
|77.032.792
|% 1,80
|
|ODAS
|1,68
|90.302.795
|% 4,35
|
|IHLGM
|1,07
|29.456.922
|% 1,90
|
|CEMAS
|1,03
|21.997.395
|% 1,98
|
|SOKM
|12,30
|209.851.254
|% 5,22
|
|EKGYO
|1,24
|18.803.896
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6615
|8,7049
|% 1,03
|
|Frank
|7,1602
|7,2033
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-8,92
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.479
|2.537
|-0,50
|
|Tam
|2.544
|2.603
|-0,50
|
|Yarım
|1.240
|1.270
|-0,30
|
|Çeyrek
|622
|635
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,23
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,77
|23,77
|-1,04
|
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