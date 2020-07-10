KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.07.2020 11:18
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 05.01.2018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858785
BIST
12:32114.237
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.556,52
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
12:326,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
12:327,7542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
12:32398,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,72
|Açılış
|: 398,72
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,97
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.164.853
|% 9,97
|
|KRTEK
|4,90
|8.576.401
|% 9,62
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|BFREN
|372,00
|30.040.348
|% 8,58
|
|RTALB
|36,88
|102.746.471
|% 8,15
|
|TSPOR
|6,24
|4.521.579
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.225.495
|% -9,86
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,74
|39.470.444
|% -9,15
|
|TURGG
|55,50
|12.514.645
|% -9,09
|
|EKGYO
|2,08
|780.413.657
|% -3,70
|
|TRKCM
|4,59
|582.318.511
|% -0,86
|
|SISE
|6,28
|581.045.045
|% -1,57
|
|GARAN
|7,80
|550.647.015
|% -1,39
|
|THYAO
|11,59
|461.666.311
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,08
|780.413.657
|% -3,70
|
|ZOREN
|2,48
|365.318.640
|% -1,59
|
|KRDMD
|2,97
|379.233.271
|% -3,88
|
|TRKCM
|4,59
|582.318.511
|% -0,86
|
|ODAS
|2,62
|325.924.623
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6234
|8,6666
|% -0,03
|
|Frank
|7,2627
|7,3064
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|3,13
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.651
|2.691
|-8,00
|
|Tam
|2.667
|2.681
|8,30
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|4,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|41,47
|41,47
|-0,88
|