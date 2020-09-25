KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.09.2020 15:28
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876705
BIST
16:541.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
16:547,6337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
16:548,8767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0265
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
16:54457,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,59
|Açılış
|: 457,37
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:52
|MRSHL
|380,60
|30.806.930
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.669.979
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|465.202.263
|% -10,00
|
|ARMDA
|66,00
|34.015.946
|% -9,96
|
|AYCES
|102,10
|39.742.394
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|GARAN
|7,19
|3.074.091.083
|% 2,57
|
|SISE
|7,00
|1.763.846.296
|% 2,49
|
|ASELS
|17,29
|1.057.605.913
|% 1,89
|
|AKBNK
|5,12
|662.062.370
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,31
|626.135.893
|% 0,91
|
|GARAN
|7,19
|3.074.091.083
|% 2,57
|
|SISE
|7,00
|1.763.846.296
|% 2,49
|
|HURGZ
|1,98
|465.202.263
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,75
|333.049.402
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,31
|626.135.893
|% 0,91
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6346
|7,6439
|% 0,24
|
|Euro
|8,8758
|8,8917
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,6885
|9,7371
|% 0,01
|
|Frank
|8,1897
|8,2391
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0299
|2,0401
|% 0,15
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-6,20
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.084
|-6,00
|
|Tam
|3.024
|3.100
|-2,47
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|-1,20
|
|Çeyrek
|733
|750
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,69
|41,69
|-0,25
|