KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-45 Yurtiçi Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20 Yabancı Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesapları (TL-Döviz)KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 40-80 Türkiye?de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz)Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20 Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz)FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu / Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu / Yabancı Yatırım Fonu / Yabancı Borsa Yatırım Katılma PaylarıVaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım) ve Taahhütlü işlemlerGayrimenkul Sertifikaları 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900353BIST