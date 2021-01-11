KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2021 16:47
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 70-90 Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-15 Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler (Danışma Kurulu Tarafından İcazeti Alınmış)
Vaad Sözleşmeleri 0-5 Vaad Sözleşmeleri ve Taahhütlü işlemler
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Türk Lirası cinsinden katılma hesabı
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15 Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900354
BIST
17:011.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -6,23
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.534
17:017,5135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1403
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
17:019,1330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1074
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:01444,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 5,93
|Açılış
|: 444,05
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:59
|FROTO
|148,50
|235.302.339
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|95.747.345
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|96.431.887
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.896.675
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.057.535
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.172.125
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,80
|3.126.692.604
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,50
|1.700.072.400
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,64
|1.081.218.489
|% 1,86
|
|GARAN
|10,45
|1.034.103.257
|% -2,88
|
|TCELL
|16,95
|977.462.513
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,50
|1.700.072.400
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,64
|1.081.218.489
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,68
|572.344.646
|% 5,51
|
|IHLGM
|1,35
|229.292.972
|% -3,57
|
|KARSN
|3,70
|581.305.547
|% 3,06
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5077
|7,5135
|% 1,90
|
|Euro
|9,1259
|9,1330
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,0907
|10,1413
|% 1,20
|
|Frank
|8,3978
|8,4484
|% 1,23
|
|Riyal
|1,9981
|2,0082
|% 1,98
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-11,47
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-36,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-28,92
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,48
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
|