KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2021 16:50
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 60-90 Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) Vaad Sözleşmeleri İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-30 Borsada işlem görmesi kaydıyla Türk Lirası cinsinden fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları,Vaad Sözleşmeleri ve taahhütlü işlemler, İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul kıymetler (Danışma Kurulu Tarafından İcazeti Alınmış)
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-30 Türk Ortaklık Payları (Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 TL Cinsinden Katılma Hesabı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900368
BIST
16:571.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,04
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.536
16:577,5164
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1432
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
16:579,1346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1090
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:57443,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,83
|Açılış
|: 443,95
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:55
|FROTO
|148,50
|234.008.904
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|96.105.053
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.880.451
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.964.027
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|868.210
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.151.477
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,70
|3.072.483.263
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,50
|1.627.234.262
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,63
|1.079.474.136
|% 1,24
|
|GARAN
|10,47
|981.451.218
|% -2,70
|
|TCELL
|16,95
|964.871.479
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,63
|1.079.474.136
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,50
|1.627.234.262
|% -1,57
|
|OZGYO
|2,69
|570.335.651
|% 5,91
|
|IHLGM
|1,36
|227.331.803
|% -2,86
|
|KARSN
|3,70
|569.717.324
|% 3,06
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5098
|7,5139
|% 1,91
|
|Euro
|9,1313
|9,1382
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,0735
|10,1240
|% 1,03
|
|Frank
|8,3873
|8,4378
|% 1,10
|
|Riyal
|1,9947
|2,0047
|% 1,80
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,82
|
|Altın Gr.
|441
|442
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.918
|2.992
|-31,39
|
|Yarım
|1.411
|1.447
|-15,18
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,59
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,76
|