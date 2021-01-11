KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 60-90 Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira SertifikalarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) Vaad Sözleşmeleri İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-30 Borsada işlem görmesi kaydıyla Türk Lirası cinsinden fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları,Vaad Sözleşmeleri ve taahhütlü işlemler, İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul kıymetler (Danışma Kurulu Tarafından İcazeti Alınmış)ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-30 Türk Ortaklık Payları (Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar)Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 TL Cinsinden Katılma Hesabıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900368BIST