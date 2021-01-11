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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.01.2021 16:52



KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 80-100 Yurtiçi Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış olanlar ile BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma Hesapları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-20 Türkiye'de İhraç Edilen Kira Sertifikaları (Kamu-Özel Sektör)
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Payları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
Vaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım) ve Taahhütlü işlemler
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20 Gayrimenkul Sertifikası
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Türkiye?de İhraç Edilen Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900392


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TURGG 146,30 95.903.891 % 10,00  
YAPRK 88,55 17.960.308 % 10,00  
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Sterlin 10,0717 10,1222 % 1,01  
Frank 8,3811 8,4316 % 1,03  
Riyal 1,9937 2,0037 % 1,75  
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16:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.836 -11,69  
Altın Gr. 442 442 3,67  
Cumhuriyet 2.923 2.967 -46,00  
Tam 2.920 2.994 -29,87  
Yarım 1.411 1.448 -14,44  
Çeyrek 708 724 -7,22  
Gümüş.Ons 24,80 24,83 -0,49  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,04  
B. Petrol 55,20 55,20 -0,79  
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