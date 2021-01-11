KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2021 16:54
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 60-100 Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Vaad Sözleşmeleri 0-40 Bakanlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler,Vaad Sözleşmeleri ve Taahhütlü işlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900396
BIST
16:451.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,33
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.536
16:457,5239
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,1507
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5239
En Düşük
7,3310
16:459,1388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1132
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:45443,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,09
|Açılış
|: 443,21
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:45
|FROTO
|148,50
|227.488.863
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.784.191
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|45.275.942
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.031.117
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,70
|2.971.474.328
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,52
|1.560.311.096
|% -0,79
|
|SKBNK
|1,63
|1.037.616.863
|% 1,24
|
|TCELL
|17,00
|935.729.499
|% 0,89
|
|GARAN
|10,47
|935.642.561
|% -2,70
|
|SKBNK
|1,63
|1.037.616.863
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,52
|1.560.311.096
|% -0,79
|
|OZGYO
|2,70
|559.505.731
|% 6,30
|
|DOHOL
|3,40
|510.897.468
|% 0,29
|
|IHLGM
|1,37
|209.061.593
|% -2,14
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5174
|7,5239
|% 2,04
|
|Euro
|9,1318
|9,1388
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,0621
|10,1125
|% 0,92
|
|Frank
|8,3712
|8,4216
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9920
|2,0020
|% 1,67
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,82
|
|Altın Gr.
|441
|442
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.918
|2.992
|-31,39
|
|Yarım
|1.411
|1.447
|-15,18
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,59
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,76
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:58INVEO
Yüzde 9.95 oranında artışla 64.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 719, 794 adet işlem
-
16:56SNPAM
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 522 adet işlem
-
16:55GRNYO
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 228 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 28, 496.00 milyon TL de
-
16:54KRSTL
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 821, 072 adet işlem