Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.01.2021 16:56



KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 80-100 Hazine Müsteşarlığı?nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-20 Yurtiçi ortaklık payları (Danışma kurulu tarafından icazeti alınmış)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma Hesabı (TL/USD /Euro)
Vaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmesi ve Taahhütlü işlemler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20 Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900399


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:451.536
Değişim :  -0,28% |  -4,33
Açılış :  1.540  
Önceki Kapanış :  1.541  
En Yüksek
1.557 En Düşük
1.536
BIST En Aktif Hisseler16:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.324,40 45.501.090 % 10,00  
FORMT 5,39 19.805.417 % 10,00  
TURGG 146,30 95.875.070 % 10,00  
FROTO 148,50 227.488.863 % 10,00  
YAPRK 88,55 17.954.817 % 10,00  
daha fazla
16:45 Alış Satış %  
Dolar 7,5173 7,5205 % 2,00  
Euro 9,1317 9,1403 % 1,27  
Sterlin 10,0654 10,1159 % 0,95  
Frank 8,3750 8,4255 % 0,96  
Riyal 1,9926 2,0026 % 1,70  
daha fazla
16:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 -11,18  
Altın Gr. 443 443 5,09  
Cumhuriyet 2.932 2.967 -46,00  
Tam 2.925 2.999 -24,56  
Yarım 1.414 1.451 -11,87  
Çeyrek 709 725 -5,94  
Gümüş.Ons 24,81 24,84 -0,48  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,02  
B. Petrol 55,17 55,17 -0,82  
Seans Raporu 16:45
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru