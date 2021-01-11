KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 5-35 Türk Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-30 Yabancı Ortaklık Payları(Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesapları (TL-Döviz)KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 50-80 Türkiye'de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz)Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-30 Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz)FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 İcazeti Alınan Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye'de kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıVaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım) ve Taahhütlü işlemlerGayrimenkul Sertifikaları 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900400BIST