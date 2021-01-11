KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2021 16:56
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 5-35 Türk Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-30 Yabancı Ortaklık Payları(Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesapları (TL-Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 50-80 Türkiye'de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-30 Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 İcazeti Alınan Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye'de kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
Vaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım) ve Taahhütlü işlemler
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900400
BIST
16:451.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,33
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.536
16:457,5239
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,1507
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5239
En Düşük
7,3310
16:459,1388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1132
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:45443,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,09
|Açılış
|: 443,21
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:45
|FROTO
|148,50
|227.488.863
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.784.191
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|45.275.942
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.031.117
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,70
|2.971.474.328
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,52
|1.560.311.096
|% -0,79
|
|SKBNK
|1,63
|1.037.616.863
|% 1,24
|
|TCELL
|17,00
|935.729.499
|% 0,89
|
|GARAN
|10,47
|935.642.561
|% -2,70
|
|SKBNK
|1,63
|1.037.616.863
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,52
|1.560.311.096
|% -0,79
|
|OZGYO
|2,70
|559.505.731
|% 6,30
|
|DOHOL
|3,40
|510.897.468
|% 0,29
|
|IHLGM
|1,37
|209.061.593
|% -2,14
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5174
|7,5239
|% 2,04
|
|Euro
|9,1318
|9,1388
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,0621
|10,1125
|% 0,92
|
|Frank
|8,3712
|8,4216
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9920
|2,0020
|% 1,67
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,82
|
|Altın Gr.
|441
|442
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.918
|2.992
|-31,39
|
|Yarım
|1.411
|1.447
|-15,18
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,59
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,76
|
Seans Raporu
16:45
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-
16:58INVEO
Yüzde 9.95 oranında artışla 64.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 719, 794 adet işlem
-
16:56SNPAM
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 522 adet işlem
-
16:55GRNYO
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 228 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 28, 496.00 milyon TL de
-
16:54KRSTL
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 821, 072 adet işlem