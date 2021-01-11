KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 15-100 Türk Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50 Yabancı Ortaklık PaylarıMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesapları (TL-Döviz)KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-85 Türkiye'de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz)Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-85 Türkiye'de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz)DİĞER FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Olması Koşulu İle Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma PaylarıFON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Olması Koşulu İle Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu / Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıVaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım) / Taahhütlü işlemlerGayrimenkul Sertifikaları 0-85Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeAyhan Sincek Fon Kurulu Başkanı 18.03.2014 21 Evetİsmail Aydemir Fon Kurulu Üyesi 18.03.2014 16 EvetAvşar Sungurlu Fon Kurulu Üyesi 11.01.2021 20 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı EvetFatih Bozkurt Fon Kurulu Üyesi 18.03.2014 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı EvetÖmer Can HERGENÇ Fon Kurulu Üyesi 20.04.2016 14 EvetFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAvşar R. Sungurlu 11.01.2021 Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı-Mayıs 2015 /Bizim Menkul Değerler A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Nisan 2003-Mayıs 2015 20 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar LisansıMuhammed Emin Özer 11.01.2021 Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür-Şubat 2017 / Bizim Menkul Değerler A.Ş Genel Koordinatör Nisan 2016-Ocak 2017 / Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Üyeliği Nisan 2005-2016 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Değerleme Uzmanlığı Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağımsız Denetim Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Derecelendirme UzmanlığıUmut Çalım 11.01.2021 Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yönetimi Müdürü Kasım 2018 Risk Yönetim Uzmanı Ekim 2017 / Kasım 2018 Bizim Portföy Yönetimi A.Ş., İstanbul Mayıs 2015 / Ekim 2017 Portföy Yönetimi, Yönetmen Bizim Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Ağustos 2014 / Mayıs 2015 Portföy Yönetimi, Yönetmen Global Menkul Değerler, İstanbul Ekim 2010 / Ağustos 2014 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900402BIST