KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.01.2021 12:19
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 5 95
2019 5 95
2020 5 95
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
FATİH BOZKURT Müdür 0216 999 81 00 fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
FATİH İLKER YİĞİT Yönetmen 0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905901
BIST
12:181.492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,75
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:187,3282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3241
12:188,8776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0263
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8716
12:18436,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,59
|Açılış
|: 436,27
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:16
|PKENT
|1.524,60
|8.132.972
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|GUBRF
|76,00
|772.719.536
|% 9,99
|
|CMBTN
|402,00
|20.444.209
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|384.457
|% 9,99
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|KAPLM
|36,80
|2.942.425
|% -8,68
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|GUBRF
|76,00
|772.719.536
|% 9,99
|
|GARAN
|9,26
|648.241.762
|% -1,38
|
|KARSN
|5,36
|608.713.765
|% 7,41
|
|KOZAL
|116,30
|501.530.334
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,36
|482.345.407
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,36
|482.345.407
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,77
|482.229.266
|% 1,34
|
|KARSN
|5,36
|608.713.765
|% 7,41
|
|SKBNK
|1,48
|134.264.910
|% 1,37
|
|ODAS
|3,81
|343.230.726
|% -0,78
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3250
|7,3295
|% -0,06
|
|Euro
|8,8715
|8,8791
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,0033
|10,0535
|% -0,39
|
|Frank
|8,2112
|8,2607
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9489
|1,9586
|% -0,04
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|7,60
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.936
|-28,00
|
|Tam
|2.881
|2.954
|-28,16
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-13,62
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,81
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,73
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|0,31
|