KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.01.2021 12:27
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 5 95
2018 4 96
2019 4 96
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905904
BIST
12:311.488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -10,13
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:317,3315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
12:318,8834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
12:31435,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,10
|Açılış
|: 435,72
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:29
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|20.718.775
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|403.158
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,00
|3.235.687
|% -8,19
|
|GUBRF
|74,45
|1.130.540.235
|% 7,74
|
|GARAN
|9,24
|759.474.715
|% -1,60
|
|KARSN
|5,35
|627.788.368
|% 7,21
|
|KOZAL
|116,00
|520.962.714
|% -1,19
|
|EKGYO
|2,35
|516.698.857
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,35
|516.698.857
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,77
|494.889.447
|% 1,34
|
|KARSN
|5,35
|627.788.368
|% 7,21
|
|SKBNK
|1,48
|142.313.479
|% 1,37
|
|ODAS
|3,81
|361.328.295
|% -0,78
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3278
|7,3323
|% -0,03
|
|Euro
|8,8779
|8,8840
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,9916
|10,0417
|% -0,50
|
|Frank
|8,2015
|8,2509
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9474
|1,9572
|% -0,11
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|6,89
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.893
|2.937
|-27,00
|
|Tam
|2.874
|2.947
|-34,65
|
|Yarım
|1.389
|1.426
|-16,76
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,38
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,79
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,02
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|0,20
|