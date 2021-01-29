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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.01.2021 12:33



KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2019 5 95
2020 5 95

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Fatih Bozkurt Müdür 0216 999 81 00 fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
Fatih İlker Yiğit Yönetmen 0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905907


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 1.524,60 21.446.955 % 10,00  
ISBIR 4.459,40 1.154.985 % 10,00  
ISKPL 19,48 420.768 % 9,99  
CMBTN 402,00 21.097.861 % 9,99  
MERIT 158,80 1.155.111 % 9,97  
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Altın Gr. 436 436 1,77  
Cumhuriyet 2.889 2.933 -31,00  
Tam 2.876 2.949 -32,66  
Yarım 1.390 1.427 -15,80  
Çeyrek 697 713 -7,90  
Gümüş.Ons 26,79 26,83 0,24  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,07  
B. Petrol 55,41 55,41 0,31  
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