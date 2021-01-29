KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.01.2021 12:37
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 9 91
2016 8 92
2018 7 93
2018 5 95
2019 5 95
2020 5 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905912
BIST
12:241.488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,61
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:247,3279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0063
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
12:248,8784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0255
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
12:24435,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,25
|Açılış
|: 435,68
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:24
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|398.230
|% 9,99
|
|CMBTN
|402,00
|20.504.911
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|36,90
|3.113.171
|% -8,44
|
|GUBRF
|74,90
|1.051.999.842
|% 8,39
|
|GARAN
|9,25
|730.649.377
|% -1,49
|
|KARSN
|5,34
|620.627.429
|% 7,01
|
|EKGYO
|2,37
|513.243.086
|% 0,00
|
|KOZAL
|116,00
|509.940.762
|% -1,19
|
|EKGYO
|2,37
|513.243.086
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|488.578.020
|% 1,34
|
|KARSN
|5,34
|620.627.429
|% 7,01
|
|ODAS
|3,81
|349.395.142
|% -0,78
|
|SKBNK
|1,47
|134.409.069
|% 0,68
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3245
|7,3279
|% -0,09
|
|Euro
|8,8727
|8,8784
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,9878
|10,0378
|% -0,54
|
|Frank
|8,1989
|8,2483
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9468
|1,9566
|% -0,14
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|8,94
|
|Altın Gr.
|435
|436
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.893
|2.937
|-27,00
|
|Tam
|2.877
|2.950
|-31,64
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-15,31
|
|Çeyrek
|698
|714
|-7,65
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,02
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|0,17
|