KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.01.2021 12:39
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 9 91
2016 8 92
2018 7 93
2018 3 97
2019 5 95
2020 5 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905914
BIST
12:401.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -8,30
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:407,3288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
12:408,8844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0195
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
12:40435,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,35
|Açılış
|: 435,75
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:40
|PKENT
|1.524,60
|21.446.955
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|420.768
|% 9,99
|
|CMBTN
|402,00
|21.097.861
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,28
|3.341.327
|% -7,49
|
|GUBRF
|74,00
|1.231.373.265
|% 7,09
|
|GARAN
|9,25
|789.604.620
|% -1,49
|
|KARSN
|5,37
|640.834.953
|% 7,62
|
|EKGYO
|2,36
|544.913.803
|% -0,42
|
|KOZAL
|116,10
|534.066.680
|% -1,11
|
|EKGYO
|2,36
|544.913.803
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,76
|515.369.754
|% 1,08
|
|KARSN
|5,37
|640.834.953
|% 7,62
|
|SKBNK
|1,48
|150.699.984
|% 1,37
|
|ODAS
|3,81
|382.138.000
|% -0,78
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3253
|7,3288
|% -0,07
|
|Euro
|8,8787
|8,8844
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,9860
|10,0361
|% -0,56
|
|Frank
|8,2016
|8,2510
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9473
|1,9571
|% -0,11
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|7,83
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.876
|2.949
|-32,66
|
|Yarım
|1.390
|1.427
|-15,80
|
|Çeyrek
|697
|713
|-7,90
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,07
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|0,31
|