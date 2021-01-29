KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.01.2021 12:41
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 9 91
2016 8 92
2018 7 93
2018 5 95
2019 5 95
2020 5 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905915
BIST
12:321.488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -10,52
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:327,3313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 7,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
12:328,8834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
12:32435,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,29
|Açılış
|: 435,72
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:32
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|20.771.437
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|405.418
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,00
|3.235.687
|% -8,19
|
|GUBRF
|73,95
|1.170.266.956
|% 7,02
|
|GARAN
|9,23
|765.831.944
|% -1,70
|
|KARSN
|5,34
|630.285.478
|% 7,01
|
|KOZAL
|115,90
|522.643.087
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,36
|517.147.691
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,36
|517.147.691
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,77
|498.094.384
|% 1,34
|
|KARSN
|5,34
|630.285.478
|% 7,01
|
|SKBNK
|1,46
|144.180.960
|% 0,00
|
|ODAS
|3,81
|370.323.673
|% -0,78
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3284
|7,3313
|% -0,04
|
|Euro
|8,8780
|8,8834
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9940
|10,0441
|% -0,48
|
|Frank
|8,2013
|8,2507
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9476
|1,9574
|% -0,10
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|7,56
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.875
|2.947
|-34,44
|
|Yarım
|1.389
|1.426
|-16,66
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,79
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,02
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|0,27
|