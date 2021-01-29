KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.01.2021 12:43
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 9 91
2016 8 92
2018 7 93
2018 5 95
2019 5 95
2020 5 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905916
BIST
12:561.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,53
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:567,3357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
12:568,8890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
12:56435,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,45
|Açılış
|: 435,88
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:56
|PKENT
|1.524,60
|21.745.777
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|429.982
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|KAPLM
|36,50
|3.495.897
|% -9,43
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|GUBRF
|73,85
|1.284.391.225
|% 6,87
|
|GARAN
|9,25
|800.971.313
|% -1,49
|
|KARSN
|5,36
|655.492.423
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,36
|546.969.982
|% -0,42
|
|KOZAL
|115,90
|541.138.396
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,36
|546.969.982
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,77
|523.083.704
|% 1,34
|
|KARSN
|5,36
|655.492.423
|% 7,41
|
|SKBNK
|1,48
|156.679.010
|% 1,37
|
|ODAS
|3,81
|387.679.795
|% -0,78
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3319
|7,3357
|% 0,02
|
|Euro
|8,8844
|8,8890
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,9851
|10,0351
|% -0,57
|
|Frank
|8,2049
|8,2543
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9478
|1,9576
|% -0,09
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|7,83
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.876
|2.949
|-32,66
|
|Yarım
|1.390
|1.427
|-15,80
|
|Çeyrek
|697
|713
|-7,90
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,07
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|0,31
|