KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.01.2021 12:45
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 9 91
2016 8 92
2017 7,5 92,5
2018 7 93
2018 5 95
2019 5 95
2020 5 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905917
BIST
12:591.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,87
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:597,3386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
12:598,8952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
12:59436,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,77
|Açılış
|: 436,21
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:57
|PKENT
|1.524,60
|21.770.170
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|433.060
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|KAPLM
|36,50
|3.569.083
|% -9,43
|
|MAALT
|281,10
|16.036.074
|% -6,89
|
|GUBRF
|73,55
|1.318.999.921
|% 6,44
|
|GARAN
|9,26
|805.420.719
|% -1,38
|
|KARSN
|5,37
|657.568.025
|% 7,62
|
|EKGYO
|2,37
|547.805.142
|% 0,00
|
|KOZAL
|115,90
|543.957.062
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,37
|547.805.142
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|523.955.141
|% 1,34
|
|KARSN
|5,37
|657.568.025
|% 7,62
|
|SKBNK
|1,47
|156.893.732
|% 0,68
|
|ODAS
|3,82
|392.732.210
|% -0,52
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3356
|7,3388
|% 0,06
|
|Euro
|8,8882
|8,8930
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,9873
|10,0374
|% -0,55
|
|Frank
|8,2049
|8,2544
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9476
|1,9574
|% -0,10
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|7,75
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.874
|2.947
|-34,93
|
|Yarım
|1.389
|1.425
|-16,90
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,03
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,28
|