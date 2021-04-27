KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.04.2021 23:06
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ayhan Sincek Fon Kurulu Başkanı 18.03.2014 21 Evet
İsmail Aydemir Fon Kurulu Üyesi 18.03.2014 16 Evet
Umut Çalım Fon Kurulu Üyesi 21.04.2021 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı Evet
Fatih Bozkurt Fon Kurulu Üyesi 18.03.2014 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Evet
Ömer Can Hergenç Fon Kurulu Üyesi 20.04.2016 14 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931524
BIST
10:431.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,69
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:438,2026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,2452
En Düşük
8,1847
10:439,9097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0234
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9649
En Düşük
9,8946
10:43467,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,55
|Açılış
|: 467,52
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
466,00
BIST En Aktif Hisseler10:43
|INTEM
|42,14
|3.478.292
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.284.261
|% 9,97
|
|LUKSK
|63,50
|5.051.403
|% 9,96
|
|VAKFN
|28,18
|16.999.994
|% 8,14
|
|DARDL
|27,42
|12.435.605
|% 6,11
|
|FRIGO
|33,54
|8.184.229
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.165.344
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|786.418
|% -9,78
|
|ERSU
|4,41
|1.009.469
|% -5,16
|
|GARAN
|7,18
|219.141.991
|% 0,84
|
|PETKM
|6,49
|213.977.257
|% -0,46
|
|EREGL
|19,48
|162.451.999
|% 0,15
|
|THYAO
|11,99
|138.244.954
|% 0,50
|
|KRDMD
|7,18
|127.281.016
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,09
|68.705.558
|% 0,48
|
|PETKM
|6,49
|213.977.257
|% -0,46
|
|GARAN
|7,18
|219.141.991
|% 0,84
|
|TSKB
|1,20
|27.849.773
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,18
|127.281.016
|% 0,98
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1967
|8,2026
|% -0,03
|
|Euro
|9,9020
|9,9097
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,3531
|11,4101
|% -0,29
|
|Frank
|8,9113
|8,9650
|% -0,44
|
|Riyal
|2,1823
|2,1932
|% -0,04
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,67
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,04
|66,04
|0,17
|
Seans Raporu
10:43
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-
10:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 36 kaybederek (% -0.09 ) 1, 458
-
10:55XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 2, 661.00 milyon TL de
-
10:55KERVT
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 375, 455 adet işlem
-
10:54TKNSA
Yüzde -31.77 oranında düşüşle 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 114, 063 adet işlem
-
10:53PINSU
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 300 adet işlem