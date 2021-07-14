KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYKATE00156Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 45 16/03/2021 Tarih ve 2021/04/07 Sayılı Karar 09.07.2021BORSA İSTANBUL KIYMETLİ MADENLER PİYASASI GÜMÜŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI 45 16/03/2021 Tarih ve 2021/04/07 Sayılı Karar 09.07.2021BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 16/03/2021 Tarih ve 2021/04/07 Sayılı Karar 09.07.2021BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 5 16/03/2021 Tarih ve 2021/04/07 Sayılı Karar 09.07.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951385BIST