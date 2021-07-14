KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.07.2021 20:25
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYKATE00156
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 45 16/03/2021 Tarih ve 2021/04/07 Sayılı Karar 09.07.2021
BORSA İSTANBUL KIYMETLİ MADENLER PİYASASI GÜMÜŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI 45 16/03/2021 Tarih ve 2021/04/07 Sayılı Karar 09.07.2021
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 16/03/2021 Tarih ve 2021/04/07 Sayılı Karar 09.07.2021
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 5 16/03/2021 Tarih ve 2021/04/07 Sayılı Karar 09.07.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951385
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0210
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5945
En Düşük
8,5398
18:0510,1362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0322
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,2012
En Düşük
10,1056
18:05504,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,50
|Açılış
|: 504,00
|
|Önceki Kapanış
|: 504,51
|
506,40
En Düşük
501,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|MARTI
|1,89
|4.908.887
|% 0,00
|
|NETAS
|18,84
|12.012.087
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|MARTI
|1,89
|4.908.887
|% 0,00
|
|NETAS
|18,84
|12.012.087
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,03
|207.820.094
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5616
|8,5636
|% -0,24
|
|Euro
|10,1255
|10,1362
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,8055
|11,8647
|% -0,52
|
|Frank
|9,2957
|9,3517
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2777
|2,2891
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|2,40
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,01
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-1,48
|