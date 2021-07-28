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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.07.2021 08:44



KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Portföyünün en az %80'i devamlı olarak kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fonun amacı kıymetli madenler piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmaktır. Fon pay değerinin fon portföyündeki kıymetli madenler ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir. Fon portföyünde kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları kullanılarak, kıymetli maden fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon portföyüne, kıymetli madenlere dayalı kira sertifikası ile vaad sözleşmeleri alınabilir ve katılma hesabı yapılabilir. Fon portföyünde kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dışında yer verilecek olan diğer yatırım araçları fon portföyünün %20'sini geçemez.


Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 80-100 Yabancı sermaye piyasası araçlarına fon portföy değerinin azami %50'si oranında yatırım yapılabilir. Yurtdışında yerleşik ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları yabancı varlık olarak kabul edilmektedir. Tek bir yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4'ünü, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20'sini geçemez. Yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yapılan toplam yatırım tutarı fon portföyünün %10'unu geçemez. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez. III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir. Bu satırdaki sınırlama ilgili varlık grubuna dahil edilmeyen borsa yatırım fonları için uygulanır.
Vaad Sözleşmeleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Sadece Katılım bankaları nezdinde açılan katılma hesaplarında değerlendirilir. Tek bir katılım bankası için değerlendirilebilecek tutar, fon portföyünün %6'sını aşamaz.
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Danışma Kurulundan icazet alınan kıymetlere yatrıım yapabilir
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-20 Yabancı sermaye piyasası araçlarına fon portföy değerinin azami %50'si oranında yatırım yapılabilir. Yurtdışında yerleşik ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları yabancı varlık olarak kabul edilmektedir (USD EURO döviz cinsi).
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-20 Danışma Kuruludan icazet alınan kıymetlere yatırım yapılabilir.

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2021 5,5 94,5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952170


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