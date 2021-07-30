KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 31.12.2021Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 90 26.10.2018-5 31.12.2021BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 26.10.2018-5 31.12.2021BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 5 26.10.2018-5 31.12.2021Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhammed Emin Özer 15.03.2018 Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür-Şubat 2017 / Bizim Menkul Değerler A.Ş Genel Koordinatör Nisan 2016-Ocak 2017 / Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Üyeliği Nisan 2005-2016 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Değerleme Uzmanlığı Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağımsız Denetim Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Derecelendirme UzmanlığıUmut Çalım 12.12.2018 Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yönetimi Müdürü Kasım 2018 Risk Yönetim Uzmanı Ekim 2017 ? Kasım 2018 Bizim Portföy Yönetimi A.Ş., İstanbul Mayıs2015 ? Ekim2017 Portföy Yönetimi, Yönetmen Bizim Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Ağustos 2014 ? Mayıs 2015 Portföy Yönetimi, Yönetmen Global Menkul Değerler, İstanbul Ekim 2010 ? Ağustos 2014 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953581BIST