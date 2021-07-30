KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 31.12.2021Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiZİRAAT PORTFÖY KATILIM GETİRİ 30 04.11.2019-49 31.12.2021BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 25 04.11.2019-49 31.12.2021BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 25 04.11.2019-49 31.12.2021BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 04.11.2019-49 31.12.2021BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 5 04.11.2019-49 31.12.2021BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 5 04.11.2019-49 31.12.2021Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhammed Emin Özer 28.02.2018 Değerleme Uzmanlığı Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağımsız Denetim Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Derecelendirme UzmanlığıUmut Çalım 12.12.2018 Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yönetimi Müdürü Kasım 2018 Risk Yönetim Uzmanı Ekim 2017 ? Kasım 2018 Bizim Portföy Yönetimi A.Ş., İstanbul Mayıs2015 ? Ekim2017 Portföy Yönetimi, Yönetmen Bizim Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Ağustos 2014 ? Mayıs 2015 Portföy Yönetimi, Yönetmen Global Menkul Değerler, İstanbul Ekim 2010 ? Ağustos 2014 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953584BIST