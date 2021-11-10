KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2021 22:20
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fonun yatırım stratejisi, portföyünde faiz içermeyen yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ve alokasyonun büyüme odaklı atak bir yaklaşımla yönetilmesi ile uzun vadede yüksek getiri elde edilmesidir. Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden faiz içermeyen yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırarak uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.
Fonun Risk Aralığı Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM GETİRİ 45 20/08/2021-17 31.12.2021
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 10 20/08/2021-17 31.12.2021
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 15 20/08/2021-17 31.12.2021
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 20/08/2021-17 31.12.2021
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 10 20/08/2021-17 31.12.2021
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 10 20/08/2021-17 31.12.2021
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 30-70 Türk Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-30 Yabancı Ortaklık Payları(Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesapları (TL-Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 20-60 Türkiye'de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-30 Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 İcazeti Alınan Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye?de kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
Vaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım) ve Taahhütlü işlemler
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976943
BIST