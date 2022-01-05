KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2022 15:43
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 02.12.2021-66 03.01.2022
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 02.12.2021-66 03.01.2022
BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ 10 02.12.2021-66 03.01.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988971
BIST
15:341.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
15:3413,4826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0751
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
15:3415,2601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1083
|Açılış
|: 15,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2767
En Düşük
15,0100
15:34785,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,87
|Açılış
|: 785,39
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler15:34
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,34
|606.580
|% 9,39
|
|BSOKE
|2,45
|49.706.970
|% 9,37
|
|ELITE
|24,48
|35.865.991
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.366.596
|% -9,91
|
|MARKA
|4,10
|3.284.249
|% -8,89
|
|BUCIM
|3,81
|44.475.787
|% -7,30
|
|SANFM
|27,98
|14.819.569
|% -6,42
|
|THYAO
|23,66
|1.809.502.563
|% 3,77
|
|GARAN
|11,44
|1.102.804.101
|% 0,09
|
|PETKM
|8,58
|1.084.212.709
|% 4,76
|
|EREGL
|29,94
|1.083.543.731
|% -0,93
|
|TUPRS
|175,90
|783.891.277
|% 3,78
|
|PETKM
|8,58
|1.084.212.709
|% 4,76
|
|YKBNK
|3,46
|398.232.475
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,25
|224.937.726
|% -0,44
|
|GARAN
|11,44
|1.102.804.101
|% 0,09
|
|TSPOR
|7,68
|652.941.696
|% 4,92
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4604
|13,4826
|% 0,56
|
|Euro
|15,2339
|15,2601
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,1425
|18,2335
|% 0,35
|
|Frank
|14,6191
|14,7072
|% 0,34
|
|Riyal
|3,5670
|3,5849
|% 0,24
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|2,98
|
|Altın Gr.
|785
|785
|2,77
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|45,00
|
|Tam
|5.187
|5.322
|39,81
|
|Yarım
|2.507
|2.575
|19,26
|
|Çeyrek
|1.257
|1.287
|9,63
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,01
|
|B. Petrol
|80,43
|80,43
|0,43
|