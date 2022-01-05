KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2022 15:46
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 80 02.12.2021-55 03.01.2022
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 02.12.2021-55 03.01.2022
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 5 02.12.2021-55 03.01.2022
BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ 10 02.12.2021-55 03.01.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988977
BIST
15:541.975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,08
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
15:5413,4779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0704
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
15:5415,2524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1006
|Açılış
|: 15,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2767
En Düşük
15,0100
15:54787,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 4,91
|Açılış
|: 787,42
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler15:54
|IDGYO
|2,09
|3.056.603
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,34
|606.580
|% 9,39
|
|ELITE
|24,48
|36.004.817
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.453.718
|% -9,91
|
|MARKA
|4,15
|3.620.792
|% -7,78
|
|SANFM
|27,68
|15.727.713
|% -7,42
|
|BUCIM
|3,81
|44.764.764
|% -7,30
|
|THYAO
|23,64
|1.991.768.040
|% 3,68
|
|EREGL
|29,92
|1.142.010.188
|% -0,99
|
|GARAN
|11,44
|1.123.585.702
|% 0,09
|
|PETKM
|8,59
|1.114.051.667
|% 4,88
|
|TUPRS
|175,60
|800.650.160
|% 3,60
|
|PETKM
|8,59
|1.114.051.667
|% 4,88
|
|YKBNK
|3,45
|400.699.176
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,25
|225.540.153
|% -0,44
|
|GARAN
|11,44
|1.123.585.702
|% 0,09
|
|TSPOR
|7,67
|679.721.736
|% 4,78
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4600
|13,4779
|% 0,53
|
|Euro
|15,2247
|15,2524
|% 0,66
|
|Sterlin
|18,1850
|18,2762
|% 0,58
|
|Frank
|14,6479
|14,7361
|% 0,54
|
|Riyal
|3,5768
|3,5948
|% 0,51
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|2,25
|
|Altın Gr.
|786
|787
|4,06
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|45,00
|
|Tam
|5.194
|5.330
|47,74
|
|Yarım
|2.511
|2.578
|23,09
|
|Çeyrek
|1.259
|1.289
|11,55
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,97
|0,03
|
|B. Petrol
|80,33
|80,33
|0,33
|
Seans Raporu
15:54
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16:08GLYHO
Yüzde 5.74 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 805, 468 adet işlem
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16:07GSDDE
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 928, 604 adet işlem
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16:06PENGD
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 625, 866 adet işlem
-
16:05XU100
Endeks 1, 976 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 16, 475.00 milyon TL de
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16:05GLYHO
Yüzde 5.74 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 759, 518 adet işlem