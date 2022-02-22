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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.02.2022 14:01
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003424


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUNER 2,20 3.461.110 % 10,00  
KRTEK 9,84 23.178.203 % 9,94  
PAPIL 21,22 70.625.171 % 7,77  
TCELL 20,84 582.750.617 % 7,76  
BASCM 5,67 395.881 % 7,59  
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15:15 Alış Satış %  
Dolar 13,8847 13,8896 % 1,66  
Euro 15,7668 15,7786 % 1,94  
Sterlin 18,6899 18,7836 % 0,86  
Frank 14,9881 15,0784 % 0,94  
Riyal 3,6742 3,6926 % 1,20  
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15:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 -10,05  
Altın Gr. 841 841 3,87  
Cumhuriyet 5.592 5.677 61,00  
Tam 5.574 5.715 73,74  
Yarım 2.694 2.764 35,67  
Çeyrek 1.351 1.382 17,84  
Gümüş.Ons 23,99 24,02 0,07  
Gümüş Gr. 10,65 10,66 0,13  
B. Petrol 94,93 94,93 1,94  
Seans Raporu 15:15
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