KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2022 15:06
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021875
BIST
17:592.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,57
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:5914,6670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0304
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:5915,8416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0476
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:59922,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,33
|Açılış
|: 922,05
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|17,18
|322.122.639
|% 9,99
|
|KLSYN
|2,01
|67.998.660
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|288.406.676
|% 9,80
|
|KONTR
|147,40
|374.078.176
|% 5,06
|
|GENIL
|18,04
|134.452.934
|% 4,34
|
|KARYE
|14,90
|176.397.973
|% -4,18
|
|AGESA
|21,48
|7.342.097
|% -2,81
|
|KTSKR
|35,40
|83.439.804
|% -2,37
|
|GESAN
|20,52
|38.148.077
|% -2,01
|
|IHAAS
|18,27
|51.323.251
|% -1,93
|
|SMRTG
|17,18
|322.122.639
|% 9,99
|
|LIDER
|17,26
|45.460.213
|% 0,23
|
|ENSRI
|15,75
|17.887.294
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6624
|14,6670
|% 0,21
|
|Euro
|15,8295
|15,8416
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,9975
|19,0928
|% 0,04
|
|Frank
|15,3853
|15,4780
|% -0,30
|
|Riyal
|3,8994
|3,9190
|% 0,38
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-25,44
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-9,35
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,26
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,54
|