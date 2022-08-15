KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.08.2022 12:41
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fatih Bozkurt Müdür 0216 999 81 00 fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
Fatih İlker Yiğit Kıdemli Yönetmen 0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr
Dilek Öztürk Kıdemli Yönetmen 0216 999 81 00 dilek.ozturk@katilimemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055386
BIST
14:382.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,88
|Açılış
|: 2.875
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|Önceki Kapanış
|: 2.864
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2.885
En Düşük
2.858
14:3817,9658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0337
|Açılış
|: 18,0150
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|Önceki Kapanış
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17,9681
En Düşük
17,8981
14:3818,3172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,3003
14:381.024,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -15,13
|Açılış
|: 1.024,25
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|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
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1.040,84
En Düşük
1.024,09
BIST En Aktif Hisseler14:38
|CMBTN
|240,30
|4.919.902
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|263.360.509
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.498.192
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|543.596.211
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|79.202.938
|% -9,96
|
|UFUK
|57,95
|2.329.523
|% -7,87
|
|AKENR
|1,88
|53.468.368
|% -5,05
|
|DEVA
|33,66
|66.380.593
|% -4,86
|
|THYAO
|62,45
|2.354.182.058
|% 0,08
|
|ODAS
|4,38
|1.331.718.416
|% 8,42
|
|GSRAY
|6,99
|1.273.961.641
|% 6,23
|
|AKBNK
|10,21
|831.295.832
|% 2,10
|
|SASA
|52,50
|804.262.365
|% -0,19
|
|ODAS
|4,38
|1.331.718.416
|% 8,42
|
|GSRAY
|6,99
|1.273.961.641
|% 6,23
|
|EKGYO
|3,55
|712.096.815
|% 0,28
|
|DOHOL
|4,47
|756.229.516
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,49
|775.546.167
|% 0,92
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9571
|17,9658
|% 0,19
|
|Euro
|18,3039
|18,3172
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,6432
|21,7517
|% -0,24
|
|Frank
|18,9149
|19,0289
|% -0,30
|
|Riyal
|4,7676
|4,7915
|% 0,14
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-27,79
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-12,93
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|-85,00
|
|Tam
|6.893
|6.942
|-50,00
|
|Yarım
|3.359
|3.394
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,31
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,29
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|B. Petrol
|93,36
|93,36
|-4,79
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