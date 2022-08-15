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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.08.2022 12:41
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fatih Bozkurt Müdür 0216 999 81 00 fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
Fatih İlker Yiğit Kıdemli Yönetmen 0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr
Dilek Öztürk Kıdemli Yönetmen 0216 999 81 00 dilek.ozturk@katilimemeklilik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055386


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BIST En Aktif Hisseler14:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 240,30 4.919.902 % 9,98  
CMENT 41,20 684.579 % 9,98  
TSPOR 6,73 263.360.509 % 9,97  
COSMO 22,98 5.228.134 % 9,95  
TRCAS 11,62 34.498.192 % 9,93  
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14:38 Alış Satış %  
Dolar 17,9571 17,9658 % 0,19  
Euro 18,3039 18,3172 % -0,45  
Sterlin 21,6432 21,7517 % -0,24  
Frank 18,9149 19,0289 % -0,30  
Riyal 4,7676 4,7915 % 0,14  
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14:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -27,79  
Altın Gr. 1.026 1.026 -12,93  
Cumhuriyet 6.853 6.957 -85,00  
Tam 6.893 6.942 -50,00  
Yarım 3.359 3.394 -24,00  
Çeyrek 1.684 1.696 -13,00  
Gümüş.Ons 20,29 20,31 -0,55  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 -0,29  
B. Petrol 93,36 93,36 -4,79  
Seans Raporu 14:38
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