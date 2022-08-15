KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.08.2022 12:41
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fatih BOZKURT Müdür 0216 999 81 00 fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
Fatih İlker Yiğit Kıdemli Yönetmen 0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr
Dilek Öztürk Kıdemli Yönetmen 0216 999 81 00 dilek.ozturk@katilimemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055388
BIST
14:002.867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,66
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
14:0017,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0314
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9681
En Düşük
17,8981
14:0018,3425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0584
|Açılış
|: 18,3700
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|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
14:001.026,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,02
|Açılış
|: 1.026,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.025,16
BIST En Aktif Hisseler14:00
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|4.900.678
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|261.259.894
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|4.594.185
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.451.863
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|542.593.111
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|78.783.225
|% -9,96
|
|BALAT
|11,15
|314.092
|% -7,08
|
|BRMEN
|1,81
|198.115
|% -5,73
|
|AKENR
|1,87
|50.369.464
|% -5,56
|
|THYAO
|62,55
|2.277.837.827
|% 0,24
|
|ODAS
|4,40
|1.277.816.458
|% 8,91
|
|GSRAY
|6,69
|1.133.083.174
|% 1,67
|
|AKBNK
|10,23
|804.419.322
|% 2,30
|
|YKBNK
|5,52
|752.535.793
|% 1,47
|
|ODAS
|4,40
|1.277.816.458
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,57
|702.134.332
|% 0,85
|
|GSRAY
|6,69
|1.133.083.174
|% 1,67
|
|DOHOL
|4,49
|732.479.675
|% -3,02
|
|YKBNK
|5,52
|752.535.793
|% 1,47
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9599
|17,9635
|% 0,18
|
|Euro
|18,3253
|18,3425
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,6458
|21,7544
|% -0,22
|
|Frank
|18,9277
|19,0418
|% -0,23
|
|Riyal
|4,7699
|4,7938
|% 0,18
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-24,26
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-12,19
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|-85,00
|
|Tam
|6.894
|6.944
|-48,00
|
|Yarım
|3.359
|3.395
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,37
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,28
|
|B. Petrol
|93,63
|93,63
|-4,52
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