KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.08.2022 12:42
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fatih Bozkurt Müdür 0216 999 81 00 fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
Fatih İlker Yiğit Kıdemli Yönetmen 0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr
Dilek Öztürk Kıdemli Yönetmen 0216 999 81 00 dilek.ozturk@katilimemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055393
BIST
14:392.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,73
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
14:3917,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9706
En Düşük
17,8981
14:3918,3161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0848
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
14:391.024,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -15,29
|Açılış
|: 1.024,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler14:37
|CMBTN
|240,30
|4.919.902
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|263.360.509
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.498.192
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|543.596.211
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|79.202.938
|% -9,96
|
|UFUK
|57,95
|2.329.523
|% -7,87
|
|AKENR
|1,88
|53.468.368
|% -5,05
|
|DEVA
|33,66
|66.380.593
|% -4,86
|
|THYAO
|62,45
|2.354.182.058
|% 0,08
|
|ODAS
|4,38
|1.331.718.416
|% 8,42
|
|GSRAY
|6,99
|1.273.961.641
|% 6,23
|
|AKBNK
|10,21
|831.295.832
|% 2,10
|
|SASA
|52,50
|804.262.365
|% -0,19
|
|ODAS
|4,38
|1.331.718.416
|% 8,42
|
|GSRAY
|6,99
|1.273.961.641
|% 6,23
|
|EKGYO
|3,55
|712.096.815
|% 0,28
|
|DOHOL
|4,47
|756.229.516
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,49
|775.546.167
|% 0,92
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9588
|17,9670
|% 0,19
|
|Euro
|18,3041
|18,3139
|% -0,47
|
|Sterlin
|21,6432
|21,7517
|% -0,24
|
|Frank
|18,9149
|19,0289
|% -0,30
|
|Riyal
|4,7676
|4,7915
|% 0,14
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-26,70
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-14,64
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|-85,00
|
|Tam
|6.882
|6.932
|-60,00
|
|Yarım
|3.353
|3.389
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.694
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,27
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,31
|
|B. Petrol
|93,29
|93,29
|-4,86
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:51CUSAN
Yüzde 6.19 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 979, 217 adet işlem
-
14:50AKSGY
Yüzde 7.34 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 122, 211 adet işlem
-
14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, SAHOL, TCELL
-
14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 62 artarak (% 0.02 ) 2, 533
-
14:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, CMENT, TRCAS, DENGE, CMBTN, HLGYO, BRKO, COSMO, TSPOR