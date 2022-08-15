KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.08.2022 12:42
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fatih Bozkurt Müdür 0216 999 81 00 fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
Fatih İlker Yiğit Kıdemli Yönetmen 0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr
Dilek Öztürk Kıdemli Yönetmen 0216 999 81 00 dilek.ozturk@katilimemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055394
BIST
14:402.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,00
|Açılış
|: 2.875
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|Önceki Kapanış
|: 2.864
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2.885
En Düşük
2.858
14:4017,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 18,0150
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,8981
14:4018,3158
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14:401.024,58
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
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1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler14:39
|CMBTN
|240,30
|4.919.902
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|263.518.328
|% 9,97
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|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.522.535
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|543.634.200
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|79.212.742
|% -9,96
|
|UFUK
|57,95
|2.329.523
|% -7,87
|
|AKENR
|1,88
|53.639.086
|% -5,05
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|DEVA
|33,68
|66.707.025
|% -4,80
|
|THYAO
|62,50
|2.358.139.040
|% 0,16
|
|ODAS
|4,38
|1.334.705.998
|% 8,42
|
|GSRAY
|6,95
|1.297.353.870
|% 5,62
|
|AKBNK
|10,21
|831.826.222
|% 2,10
|
|SASA
|52,55
|806.441.539
|% -0,10
|
|ODAS
|4,38
|1.334.705.998
|% 8,42
|
|GSRAY
|6,95
|1.297.353.870
|% 5,62
|
|EKGYO
|3,55
|712.216.711
|% 0,28
|
|DOHOL
|4,47
|758.252.949
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,49
|780.919.242
|% 0,92
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9557
|17,9706
|% 0,21
|
|Euro
|18,3025
|18,3161
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,6378
|21,7463
|% -0,26
|
|Frank
|18,9215
|19,0355
|% -0,27
|
|Riyal
|4,7680
|4,7919
|% 0,14
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-27,48
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-12,90
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|-85,00
|
|Tam
|6.893
|6.942
|-50,00
|
|Yarım
|3.359
|3.394
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-13,00
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|Gümüş.Ons
|20,29
|20,31
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,28
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|B. Petrol
|93,36
|93,36
|-4,79
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