KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.08.2022 12:42
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fatih Bozkurt Müdür 0216 999 81 00 fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
Fatih İlker Yiğit Kıdemli Yönetmen 0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr
Dilek Öztürk Kıdemli Yönetmen 0216 999 81 00 dilek.ozturk@katilimemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055395
BIST
12:462.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 6,43
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
12:4617,9643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0322
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
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17,9677
En Düşük
17,8981
12:4618,3443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0566
|Açılış
|: 18,3600
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|Önceki Kapanış
|: 18,4450
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18,4337
En Düşük
18,3003
12:461.028,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -11,35
|Açılış
|: 1.028,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.028,09
BIST En Aktif Hisseler12:44
|CMBTN
|240,30
|4.382.111
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|217.611.867
|% 9,97
|
|GARFA
|16,25
|4.410.319
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|538.418.405
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|75.411.497
|% -9,96
|
|AKENR
|1,85
|44.222.419
|% -6,57
|
|DEVA
|33,60
|56.152.722
|% -5,03
|
|MEGAP
|2,85
|20.492.289
|% -5,00
|
|THYAO
|62,35
|1.970.346.490
|% -0,08
|
|ODAS
|4,41
|1.119.340.201
|% 9,16
|
|GSRAY
|6,74
|883.681.560
|% 2,43
|
|ASELS
|24,78
|658.332.011
|% 0,90
|
|AKBNK
|10,17
|646.098.699
|% 1,70
|
|ODAS
|4,41
|1.119.340.201
|% 9,16
|
|EKGYO
|3,56
|635.323.001
|% 0,56
|
|GSRAY
|6,74
|883.681.560
|% 2,43
|
|DOHOL
|4,45
|619.689.883
|% -3,89
|
|YKBNK
|5,47
|616.303.094
|% 0,55
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9669
|% 0,19
|
|Euro
|18,3500
|18,3600
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,6032
|21,7116
|% -0,42
|
|Frank
|18,9112
|19,0251
|% -0,32
|
|Riyal
|4,7697
|4,7936
|% 0,18
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-21,14
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|-9,87
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|-65,00
|
|Tam
|6.907
|6.957
|-35,00
|
|Yarım
|3.365
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,23
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|-3,53
|