KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.10.2022 16:07
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072678
BIST
15:563.866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 17,95
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
15:5618,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
15:5618,3449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0529
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
15:56989,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,19
|Açılış
|: 989,86
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler15:54
|PENTA
|532,40
|78.943.780
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|78.988.404
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|112.976.361
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|20.796.341
|% 10,00
|
|IPEKE
|26,72
|536.032.904
|% 9,96
|
|ODAS
|8,37
|1.831.297.486
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,26
|12.226.802
|% -9,48
|
|SAYAS
|23,72
|113.993.833
|% -7,63
|
|MEGAP
|4,50
|30.434.429
|% -6,83
|
|MEGAP
|4,50
|30.434.429
|% -6,83
|
|THYAO
|97,45
|5.368.051.953
|% -1,02
|
|YKBNK
|9,71
|4.194.402.792
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,16
|3.705.052.403
|% 2,09
|
|ASELS
|33,24
|3.309.295.051
|% 1,65
|
|EKGYO
|4,45
|3.161.411.652
|% -0,89
|
|EKGYO
|4,45
|3.161.411.652
|% -0,89
|
|YKBNK
|9,71
|4.194.402.792
|% 0,00
|
|TSKB
|2,69
|895.422.704
|% -1,47
|
|SKBNK
|1,87
|523.943.192
|% -1,06
|
|ISCTR
|9,53
|2.656.987.379
|% 1,49
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5785
|18,5924
|% 0,07
|
|Euro
|18,3281
|18,3382
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,9959
|21,1012
|% -0,30
|
|Frank
|18,6372
|18,7495
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9338
|4,9586
|% 0,08
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|6,53
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,12
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-11,00
|
|Tam
|6.702
|6.774
|45,00
|
|Yarım
|3.266
|3.313
|24,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,89
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,11
|
|B. Petrol
|91,80
|91,80
|0,18
|