KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2023 10:01
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 5 95
2019 5 95
2020 5 95
2021 5,5 94,5
2022 6 94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093447
BIST
11:185.291
En Yüksek
|Değişim
|: -4,21%
|| -232,51
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:1818,7627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7640
En Düşük
18,7265
11:1819,9827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0907
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:181.113,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,15
|Açılış
|: 1.113,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:17
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DOGUB
|10,86
|31.338.599
|% 8,60
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DYOBY
|31,36
|130.678.083
|% 7,40
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|ULUFA
|7,47
|15.171.577
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.328.311
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|30.032.575
|% -9,98
|
|TERA
|23,32
|153.075.735
|% -9,96
|
|EREGL
|42,24
|5.570.588.304
|% -1,58
|
|THYAO
|141,60
|4.510.546.855
|% -2,01
|
|ASELS
|62,60
|2.441.855.113
|% -3,91
|
|KRDMD
|18,88
|2.094.631.715
|% -4,60
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EREGL
|42,24
|5.570.588.304
|% -1,58
|
|KRDMD
|18,88
|2.094.631.715
|% -4,60
|
|YKBNK
|11,28
|1.014.087.594
|% -3,09
|
|ISCTR
|12,18
|847.196.236
|% -2,79
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7565
|18,7644
|% 0,12
|
|Euro
|19,9480
|19,9787
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,4559
|22,5685
|% -0,35
|
|Frank
|20,1209
|20,2421
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9739
|4,9989
|% 0,09
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-7,83
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-4,15
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.543
|7.605
|-21,00
|
|Yarım
|3.653
|3.718
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,10
|-0,23
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|0,69
|