KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2023 10:01
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2021 5,5 94,5
2022 6 94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093448
BIST
10:155.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 17,32
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.536
10:1518,7638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7638
En Düşük
18,7265
10:1519,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0630
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:151.117,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.117,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:13
|DYOBY
|32,12
|53.346.326
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|7.339.106
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|24.025.119
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.690,10
|52.103.994
|% 8,78
|
|ULUSE
|202,50
|1.361.813
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|2.546.331
|% -9,87
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|LIDER
|81,90
|1.503.138
|% -6,93
|
|EREGL
|43,40
|1.365.450.943
|% 1,12
|
|THYAO
|145,80
|961.369.097
|% 0,90
|
|KRDMD
|19,62
|747.483.240
|% -0,86
|
|ASELS
|65,70
|724.482.535
|% 0,84
|
|EKGYO
|9,51
|706.026.277
|% 0,96
|
|EKGYO
|9,51
|706.026.277
|% 0,96
|
|KRDMD
|19,62
|747.483.240
|% -0,86
|
|EREGL
|43,40
|1.365.450.943
|% 1,12
|
|YKBNK
|11,74
|216.555.624
|% 0,86
|
|ISCTR
|12,60
|221.868.847
|% 0,56
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7375
|18,7656
|% 0,12
|
|Euro
|19,9243
|19,9550
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,4824
|22,5952
|% -0,23
|
|Frank
|20,0696
|20,1905
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9719
|4,9968
|% 0,05
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-3,34
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.547
|7.614
|-12,00
|
|Yarım
|3.655
|3.722
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|0,89
|