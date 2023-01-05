KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2023 10:02
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 5 95
2018 4 96
2019 4 96
2020 4 96
2021 4,5 95,5
2022 5 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093450
BIST
10:075.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 39,65
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.550
10:0718,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:0719,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0662
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:071.116,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.116,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:07
|EYGYO
|25,18
|20.420.048
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DOGUB
|10,86
|2.531.803
|% 8,60
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DYOBY
|31,42
|33.774.107
|% 7,60
|
|ULUSE
|202,50
|822.150
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|2.085.798
|% -9,87
|
|MRGYO
|5,46
|17.316.364
|% -9,75
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|EREGL
|43,58
|1.065.774.690
|% 1,54
|
|THYAO
|145,80
|554.828.830
|% 0,90
|
|ASELS
|66,20
|481.989.234
|% 1,61
|
|KRDMD
|19,78
|467.627.117
|% -0,05
|
|EKGYO
|9,57
|461.245.226
|% 1,59
|
|EKGYO
|9,57
|461.245.226
|% 1,59
|
|EREGL
|43,58
|1.065.774.690
|% 1,54
|
|KRDMD
|19,78
|467.627.117
|% -0,05
|
|YKBNK
|11,79
|173.325.012
|% 1,29
|
|ISCTR
|12,66
|159.886.040
|% 1,04
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7479
|18,7505
|% 0,04
|
|Euro
|19,9282
|19,9582
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,4878
|22,6006
|% -0,20
|
|Frank
|20,0710
|20,1919
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9714
|4,9964
|% 0,04
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-1,98
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.548
|7.615
|-11,00
|
|Yarım
|3.655
|3.722
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|0,77
|