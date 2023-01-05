KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2023 10:02
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2017 5 95
2018 4 96
2019 4 96
2020 4 96
2021 4,5 95,5
2022 5 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093453
BIST
09:555.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,50
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.556
En Düşük
5.556
09:5518,7545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
09:5519,9523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0603
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
09:551.115,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,99
|Açılış
|: 1.115,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler09:55
|EYGYO
|25,18
|1.829.881
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|BFREN
|5.500,00
|2.876.500
|% 5,15
|
|ULUSE
|202,50
|304.965
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|648.191
|% -9,87
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|MRGYO
|5,60
|2.954.146
|% -7,44
|
|ISCTR
|12,53
|3.484.685.911
|% 0,00
|
|GUBRF
|297,00
|1.526.804.470
|% 0,00
|
|HALKB
|13,18
|729.034.021
|% 0,00
|
|HEKTS
|34,84
|449.539.611
|% 0,00
|
|ISGYO
|10,77
|448.954.756
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,53
|3.484.685.911
|% 0,00
|
|HLGYO
|6,15
|402.048.719
|% 0,00
|
|GSDHO
|4,07
|247.126.270
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,08
|64.955.857
|% 0,00
|
|HALKB
|13,18
|729.034.021
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7460
|18,7545
|% 0,06
|
|Euro
|19,9180
|19,9523
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4765
|22,5892
|% -0,25
|
|Frank
|20,0713
|20,1923
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9710
|4,9959
|% 0,03
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-3,34
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.547
|7.614
|-12,00
|
|Yarım
|3.655
|3.722
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|0,89
|
Seans Raporu
09:55
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10:14
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