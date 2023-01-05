KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2023 10:02
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 9 91
2016 8 92
2018 7 93
2018 5 95
2019 5 95
2020 5 95
2021 5,5 94,5
2022 6 94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093456
BIST
11:245.314
En Yüksek
|Değişim
|: -3,78%
|| -209,05
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:2418,7662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7662
En Düşük
18,7265
11:2419,9676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0756
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:241.113,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,37
|Açılış
|: 1.113,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:22
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DOGUB
|10,78
|32.399.576
|% 7,80
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|BFREN
|5.575,00
|141.658.408
|% 6,58
|
|ULUFA
|7,47
|15.636.779
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.328.311
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|30.646.047
|% -9,98
|
|BRKVY
|26,20
|22.024.574
|% -9,97
|
|EREGL
|42,24
|5.776.889.214
|% -1,58
|
|THYAO
|141,10
|4.719.048.838
|% -2,35
|
|ASELS
|62,40
|2.441.855.113
|% -4,22
|
|KRDMD
|18,87
|2.094.631.715
|% -4,65
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EREGL
|42,24
|5.776.889.214
|% -1,58
|
|KRDMD
|18,87
|2.094.631.715
|% -4,65
|
|YKBNK
|11,20
|1.142.038.408
|% -3,78
|
|ISCTR
|12,13
|946.596.221
|% -3,19
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7473
|18,7726
|% 0,16
|
|Euro
|19,9492
|19,9763
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,4701
|22,5828
|% -0,28
|
|Frank
|20,1290
|20,2502
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9743
|4,9993
|% 0,10
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-7,83
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-4,15
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.543
|7.605
|-21,00
|
|Yarım
|3.653
|3.718
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,10
|-0,23
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|0,69
|