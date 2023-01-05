KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2023 10:02
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 9 91
2016 8 92
2018 7 93
2018 3 97
2019 5 95
2020 5 95
2021 5,5 94,5
2022 6 94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093458
BIST
18:055.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
0
En Düşük
0
18:0518,7531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
18:0519,9210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0290
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
18:051.116,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,39
|Açılış
|: 1.116,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|73,20
|11.073.936
|% 0,00
|
|ADEL
|135,50
|99.295.705
|% 0,00
|
|ADESE
|1,89
|121.725.756
|% 0,00
|
|AGHOL
|111,50
|213.339.089
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,65
|3.969.632.918
|% 0,00
|
|ACSEL
|73,20
|11.073.936
|% 0,00
|
|ADEL
|135,50
|99.295.705
|% 0,00
|
|ADESE
|1,89
|121.725.756
|% 0,00
|
|AGHOL
|111,50
|213.339.089
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,65
|3.969.632.918
|% 0,00
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|ASELS
|65,15
|7.336.985.567
|% 0,00
|
|THYAO
|144,50
|7.306.022.121
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 0,00
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,64
|3.644.277.309
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,53
|3.484.685.911
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7448
|18,7473
|% 0,03
|
|Euro
|19,9241
|19,9579
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,4839
|22,5967
|% -0,22
|
|Frank
|20,0732
|20,1942
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9715
|4,9964
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-3,50
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.549
|7.616
|-10,00
|
|Yarım
|3.656
|3.723
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,94
|