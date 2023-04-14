KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeAyhan SİNCEK Fon Kurulu Başkanı 16.03.2021 24 Evetİsmail AYDEMİR Fon Kurulu Üyesi 16.03.2021 21 EvetFatih BOZKURT Fon Kurulu Üyesi 16.03.2021 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı EvetÖmer Can HERGENÇ Fon Kurulu Üyesi 16.03.2021 18 EvetHamit KÜTÜK Fon Kurulu Üyesi 16.03.2021 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı EvetDilek Öztürk Fon Kurulu Üyesi 14.04.2023 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı EvetFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerkan ANIL 16.03.2021 06.2016-04.2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi.2014-06.2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür.Ekim 2004-2014 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Fon ve Portföy Yöneticisi.Mart 2003-Ekim 2004 MESAM Müdür.Ocak 2002-Mart 2003 HSBC Menkul Değerler A.Ş Fon Yöneticisi.Aralık 1998-Ocak 2002 Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fon Yöneticisi.1996-Aralık 1998 Gedik Yatırım. Menkul Değerler A.Ş Yatırım Danışmanı ve Fon Yöneticisi.1994-1996.Önder Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü Yöneticisi.1993-1994 Öner Menkul Değerler A.Ş Analist. 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar LisansıErkan SEVİNÇ 16.03.2021 Şubat 2020- Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü, 2012- Şubat 2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetmen, Masa Müdürü, Hazine İlişkileri Müdürü ve Fon Yönetim Müdürü. 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar LisansıMelek YAVAŞ 16.03.2021 Kasım 2019- Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi, Temmuz 2015- Kasım 2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası Aktif Pasif Yönetimi / Para Piyasası Masası 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138357BIST