KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeAyhan Sincek Fon Kurulu Başkanı 18.03.2014 27 Evetİsmail Aydemir Fon Kurulu Üyesi 18.03.2014 22 EvetUmut Çalım Fon Kurulu Üyesi 21.04.2021 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı EvetFatih Bozkurt Fon Kurulu Üyesi 18.03.2014 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı EvetÖmer Can HERGENÇ Fon Kurulu Üyesi 20.04.2016 22 EvetDilek Öztürk Fon Kurulu Üyesi 14.04.2023 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı EvetFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhammed Emin Özer 11.01.2021 Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür-Şubat 2017 / Bizim Menkul Değerler A.Ş Genel Koordinatör Nisan 2016-Ocak 2017 / Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Üyeliği Nisan 2005-2016 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Değerleme Uzmanlığı Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağımsız Denetim Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Derecelendirme UzmanlığıUmut Çalım 11.01.2021 Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yönetimi Müdürü Kasım 2018 Risk Yönetim Uzmanı Ekim 2017 / Kasım 2018 Bizim Portföy Yönetimi A.Ş., İstanbul Mayıs 2015 / Ekim 2017 Portföy Yönetimi, Yönetmen Bizim Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Ağustos 2014 / Mayıs 2015 Portföy Yönetimi, Yönetmen Global Menkul Değerler, İstanbul Ekim 2010 / Ağustos 2014 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138362BIST