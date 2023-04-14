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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.04.2023 15:28
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ayhan Sincek Fon Kurulu Başkanı 18.03.2014 27 Evet
İsmai Aydemir Fon Kurulu Üyesi 18.03.2014 22 Evet
Murat Vanlı Fon Kurulu Üyesi 18.03.2014 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı Evet
Fatih Bozkurt Fon Kurulu Üyesi 18.03.2014 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Evet
Ömer Can Hergenç Fon Kurulu Üyesi 20.04.2016 22 Evet
Dilek Öztürk Fon Kurulu Üyesi 14.04.2023 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Evet

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar Necdet Vatansever 21.02.2019 Nisan 2011 - .... Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Müdürü, Ocak 2006 -Nisan 2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. /Kıdemli Portföy Yönetici 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Maruf Ceylan 21.02.2019 Mayıs 2013- ... Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Uzman Aralık 2010 -Mayıs 2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş/Portföy Yöneticisi 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Buğra Bilgi 21.02.2019 Haziran 2016 -... Q invest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2007 Haziran 2016 Garanti Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138365


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Tam 8.843 8.933 142,00  
Yarım 4.319 4.371 69,00  
Çeyrek 2.159 2.185 34,00  
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